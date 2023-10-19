رسمياً.. الرباط الصليبي ينهي موسم نيمار





أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، إصابة نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف.

أوضح الهلال في بيان مقتضب نشره على حسابه الإلكتروني الخاص بمنصة إكس، أن نيمار سوف يخضع لعملية جراحية لاحقاً، على أن يخضع بعده لبرنامج علاجي يتحدد مدته بعد الجراحة.

وتعرض نيمار لإصابة بالغة خلال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل ضد مضيفه منتخب أوروغواي، التي جرت بينهما في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وخرج نيمار من ملعب المباراة، التي انتهت بخسارة البرازيل 0-2 على محفة باكياً، قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعد التحام مع نيكولاس دي لاكروز.

يُذكر أن نيمار انضم لصفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك مع الهلال في 5 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفاً وحيداً، وقام بثلاث تمريرات حاسمة وفقاً لموقع ترانسفير ماركت.

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