واشنطن تدعو قوات الدعم السريع في السودان إلى التوقف عن قصف المدنيين





قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أمس الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأنّ قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية تكثف القصف في جنوب دارفور وأم درمان.

واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 إبريل/ نيسان، بسبب توترات ترتبط بانتقال مزمع إلى الحكم المدني، وهو ما تسبب في دمار بالعاصمة الخرطوم، وأثار هجمات بدوافع عرقية في دارفور.

وقال ميلر إنّ الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف فوري لقصف الأحياء المدنية وإلى حماية المدنيين.

العربي الجديد