مستشار قانوني: الهلال سيحصل على 7 ملايين يورو من فيفا بعد إصابة نيمار





كشف يعقوب المطير، المستشار القانوني السعودي، عن أحقية نادي الهلال السعودي، في الحصول على 7 ملايين يورو، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد إصابة نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق، مع منتخب بلاده البرازيل، بالرباط الصليبي.

وقال المطير، خلال تصريحات تليفزيونية: «نيمار أصيب أثناء تأدية المهمة الدولية وهناك نظام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهذا النظام خاص بحماية اللاعبين، ودوره أن يقوم بحماية لاعبي الأندية خلال المشاركة مع المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «الأندية يجب عليها أن تخطر الفيفا بتفاصيل إصابة اللاعبين وعقودهم، مما يترتب عليها تقييم من الفيفا ودفع لأجور اللاعبين المصابين، وأقصى شيء من الممكن أن يدفع الاتحاد الدولي للهلال 7 ملايين و500 ألف يورو».

وأعلن نادي الهلال السعودي، إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة البرازيل أمام الأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

الوطن نيوز