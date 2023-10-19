«منبر جدة».. الطريق الأقدر على إنقاذ السودان





طالبت قوى الحرية والتغيير خلال الأيام الماضية أطراف الصراع السوداني «الجيش والدعم السريع» بالعودة للمفاوضات في «منبر جدة»، وأكدت أنه الطريق الأقدر على وقف الحرب ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

ويقول اللواء عبدالباقي قرفة، رئيس الحركة الشعبية بالسودان، إن الحرب الدائرة في البلاد والتي دخلت شهرها السابع، يجب أن تتوقف وأن تجلس الأطراف على طاولة التفاوض، وأعتقد أن «منبر جدة» هو الطريق المعبد والجاهز لتلك المهمة الآن بعد إخفاق كل الوساطات والمبادرات.

وأضاف في حديثه لوكالة «سبوتنيك»، إن «منبر جدة هو جهة تلقى دعماً وتفويضاً دولياً، ومن جانبنا ندعو كل الأطراف للانصياع لصوت العقل والعودة للحوار قبل فوات الأوان».

وأكد رئيس الحركة الشعبية أن مفاوضات أو طاولة الحوار في جدة بين أطراف الحرب السودانية هي التي قدمت سيناريوهات وبدائل للحل، وكان يمكن أن تتوقف الحرب لو أن البرهان ومن معه قبلوا العملية التفاوضية ولم يضعوا العقبات أمامها منذ اليوم الأول لانطلاقها بعد اشتعال الحرب.وأشار قرفة إلى أن المبادرة الوطنية الأخيرة والتي تم التسويق لها هي (مسيسة) وجزء من خطط وآليات النظام الحاكم الآن، لكن قوات الدعم السريع تدرك ما يجري الإعداد له من سيناريوهات.

صحيفة المدينة