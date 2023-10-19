والي سنار يؤكد اهتمام حكومته بتبسيط اجراءات الاستثمار بالولاية





اكد والي سنار المكلف الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله اهتمام حكومته بتبسيط إجراءات الاستثمار تشجيعا لرجال الأعمال، مشيرا إلى أن ولاية سنار تعتمد على الاستثمار بصورة كبيرة في التنمية وزيادة الإيرادات خاصة بعد اندلاع الحرب في الخرطوم.

جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع الموسع لمناقشة قضايا الاستثمار بالولاية بمكاتب مفوضية الاستثمار بسنار ووجه الجهات ذات الصلة بضرورة وجود اراضي جاهزة خالية من النزاع من اجل الوصول إلى صيغة المشروع الاستثماري الذي يتناسب مع حاجة المنطقة وتخصيص خارطة الاستثمار وفق الرؤية الكلية للولاية والمناطق الأكثر حاجة للمشروع الاستثماري.

واكد الوالي ان مسألة تصديق او تخصيص اراضي الاستثمار هو شأن الجهات المختصة من مفوضية الأراضي ووزارة البنى التحتية.

وقال وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد “اذا اردنا استثمارا حقيقيا لا بد من استهداف تنمية الموارد”، مشيرا إلى أن ضعف الاستثمار بالولاية نتيجة لضعف التنسيق ما بين الأراضي ووزارة الزراعة والمحليات بالإضافة إلى تعقيدات الاجراءات الادارية والقانونية واجراءآت السجلات.

وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف مهندس اشار المهندس حافظ بله ابراهيم إلى ان عدم وجود خارطة استثمارية هو الذي جعل إدارة الأراضي غير قادرة على توفير الارض الاستثمارية.

الي ذلك دعا امين عام حكومة ولاية سنار الاستاذ عبدالعظيم احمد علي ابوضراع إلى ضرورة التكثيف الاعلامي للتبشير بالاستثمار والفرص المتاحة.

وكان مفوض الاستثمار بالولاية الأستاذ صلاح سعيد قد تحث مبينا ان هذا الاجتماع سيحل كثير من معوقات عمل الاستثمار بالولاية، مشيرا إلى ان الاستثمار يرتبط بعدد من المؤسسات واذا وجد التنسيق سيكون هنالك استثمارا ناجحا، كما قال اننا نريد من الاستثمار ان يحقق نهضة تنموية بالولاية، وأوصى مفوض الاستثمار بوضع خارطة استثمارية بالولاية.

مدير اراضي ولاية سنار الاستاذ بابكر بشارة دعا إلى عمل عقد مؤقت للمستثمر بغرض ضمان نجاح العمليات الاستثمارية مع ضرورة سرعة الإجراءات في التخصيص.