شركة شيكان للتأمين تنقل أنشطتها لولاية الجزيرة





إلتقى الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف بمكتبه صباح اليوم بوفد من شركة شيكان برئاسة الأستاذ صلاح علي موسى المدير العام للشركة الذي أعلن نقل أنشطة الشركة لولاية الجزيرة مجدداً الإلتزام بإستمرار دعم البرامج الوطنية معدداً إسهامات الشركة في دعم المزارعين والمستشفيات والخلاوي والقوات المسلحة.

من جانبه إمتدح الوزير الأدوار الوطنية لشركة شيكان وقال إن “الحرب أثرت في كافة القطاعات خاصة قطاع المال والأعمال في التمويل والتأمين” ، وأكد أن التحدي الأكبر إستمرار العمل في كافة المواقع.

وأضاف إن السودان حافظ علي إستقراره الإقتصادي من الإنهيار رغم التآمر والحرب ما يدل علي قوة الدولة السودانية.