تدريب (600) معزز للصحة للقضاء على باعوض الايديس المسبب لحمى الصنك

أعلنت الأستاذة إقبال خلف الله مدير المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بوزارة الصحة بولاية الجزيرة لدى مخاطبتها مساء أمس بكلية الطب جامعة الجزيرة ختام الدورة التدريبية نظمتها إدارة الملاريا بوزارة الصحة لمكافحة باعوض الايديس أن الدورة إستهدفت 600 معزز للصحة من الهلال الأحمر وأصدقاء الصحة بالاحياء نالوا تدريب متكامل لكيفية مكافحة باعوض الايديس الناقل لحمى الضنك داخل المنازل.