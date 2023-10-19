الكشافة البحرية بمحلية سنار تقيم حفل تتويج الدفعة الرابعة





وسط حضور رسمي وكشفي وشعبي كبير اقامت الكشافة البحرية محلية سنار حفل تتويج الدفعة الرابعة بمدرسة تكتوك الأساسية بحضور مدير عام الشباب والرياضة بولاية ومحلية سنار ومدير عام الشباب والرياضة بولاية النيل الأبيض ومدير الشباب والرياضة محلية كوستي وممثل المدير التنفيذي للمحلية ورئيس جمعية الكشافة بولاية سنار ومفوض التدريب وتنمية القيادات والمفوض الدولي ومفوض الكشافة البحرية بجمعية الكشافة السودانية الإتحادية وقاضي المحكمة العليا بمحلية سنار ومدير الأمن الإقتصادي بجهاز المخابرات العامة بالمحلية وعدد من الضيوف وأسر الكشافين، وحُظي التتويج بحضور ومشاركة مسؤول الإعلام بكشافة ولاية شمال كردفان ومجموعة الكشافة البحرية كوستي وعدد من الشباب بالكشافة البحرية مدني والقادة والكشافين بالمحلية.

وبدأ الإحتفال بطابور سير طاف عدد من الشوارع الرئيسة بسنار وقدم كشافو وزهرات البحرية سنار عدد من العروض الكشفية الجميلة .

إلى ذلك أشار المتحدثون للدور الكبير الذي ظلت تلعبه الكشافة البحرية بسنار في كافة المناحي الاجتماعية والخدمية ومجهوداتها العظيمة في تربية النشء من خلال عملية التدريب والتأهيل للكشافين حتى يساهموا في خدمة أنفسهم ومجتمعاتهم المحلية.

وأعرب القائد علاء الدين أبوجبل مفوض الكشافة البحرية الإتحادي ممثل مجلس إدارة جمعية الكشافة السودانية عن سعادته بزيارة سنار، مشيداً بالأنشطة والبرامج التي ظلت تقدمها الكشافة البحرية رغم الظروف التي يمر بها السودان .

وأكد إستعداد الكشافة البحرية الإتحادية على تأهيل وتدريب القادة والكشافين في المجموعة على المجال البحري المتطور، وامتدح أبوجبل الدور الكبير الذي تقوم به الاسر في دعم ومساندة الكشافة البحرية بسنار.

وفي ختام حديثه هنأ سيادته الكشافين المتوجين باجتياز أول مرحلة في مراحل الكشافة متمنياً لهم حياة كشفية سعيدة مُكللة بالنجاح والتفوق.

وفي ختام الحفل قامت الكشافة البحرية سنار بتكريم وفد جمعية الكشافة السودانية وإدارة الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لمحلية سنار ووفد الكشافة البحرية كوستي ومدني واسر الكشافين على دعمهم اللامحدود لأنشطة وبرامج المجموعة.