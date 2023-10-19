عضو السيادي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يلتقي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور





التقى عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري #إبراهيم_جابر_إبراهيم المشرف على وزارات قطاع الإنتاج اليوم بمدينة بورتسودان الاستاذ عبد الله يحي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور.

وقال الوزير في تصريح صحفى أنه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول خطط وبرامج ومشروعات الوزارة خلال الفترة المقبلة والجهود المبذولة لصيانة وتأهيل الطرق القومية.

وأكد الوزير أهمية الطرق بوصفها أساس التنميه بالبلاد ، لافتاً إلى ان هناك فرقاً فنية تعمل على صيانة الطرق ،، وقال ” أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً كبيراً بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية

فى مجال الطرق القومية.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي