إعفاء وتكليف مدير عام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بشمال كردفان

ونص القرار بإعفاء دكتور الفاتح عبد الرحمن من منصبه مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية، وتكليف دكتورة ايمان مالك عبد الرحمن محمد مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم الخميس التاسع عشر من اكتوبر 2023.