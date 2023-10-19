سياسية
إعفاء وتكليف مدير عام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بشمال كردفان
اصدر الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف والي ولاية شمال كردفان القرار رقم (49) القاضي باعفاء وتكليف مدير عام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية.
ونص القرار بإعفاء دكتور الفاتح عبد الرحمن من منصبه مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية، وتكليف دكتورة ايمان مالك عبد الرحمن محمد مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم الخميس التاسع عشر من اكتوبر 2023.
كما وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية ووزارة الصحة والتنمية الإجتماعية والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
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