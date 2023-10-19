والي الشمالية يطلع على جهود الشباب والرياضة لإسناد القوات المسلحة





إطلع والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي لدي لقائه بمكتبه اليوم بالأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الشمالية الأستاذ نزار محمد عبد الجبار علي سير العمل والأداء بالمجلس.

كما تعرف من خلال التنوير الذي قدمه الأمين العام للمجلس علي المجهودات التي يقوم بها المجلس الأعلى للشباب والرياضة لدعم وإسناد القوات المسلحة وترتيبات المجلس لانطلاق نفرات رياضية بمشاركة الاتحادات الفرعية الاربعة الموجودة بالولاية الشمالية وتنظيم دورات رياضية وتخصيص عائدها لدعم القوات المسلحة.

ورحب والي الشمالية بفكرة قيام النفرات والدورات الرياضية.

وأبدى بعض الملاحظات التي من شأنها دعم مجهودات المجلس في هذا الاتجاه وإنجاح النفرات وتحقيق أهدافها.

من جانبه أكد الامين العام للمجلس الاعلي للشباب والرياضة أن المجلس شرع في الإعداد والتحضير لانطلاق النفرات، وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد الجلوس والتفاكر مع الاتحادات الرياضية بهدف إنزال المبادرة على أرض الواقع .