جهود لتنشيط الجمعيات التعاونية الزراعية بولاية الجزيرة





بحث المهندس عبد المنعم حسن خليفة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى لقائه بمكتبة صباح اليوم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنمية التعاونية الزراعية بالولاية برئاسة الأستاذ قسم السيد أحمد محمد نائب رئيس مجلس الإدارة٬ بحث السبل الكفيلة لتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لدعم الإنتاج والمنتجين في قطاعي الإنتاج الزراعي والحيواني إلى جانب توفير التمويل اللازم للجمعيات الفرعية المنضوية تحت لواء المؤسسة وتنشيط حركة صادر المنتجات الزراعية وإنشاء مراكز للصادر .

كما إستعرض اللقاء إمكانية إستبدال مصادر الطاقة في المزارع بالطاقة الشمسية لتقليل الكلفة.

من جانبه أكد الوزير إهتمام وزارته بكافة المنظمات والمؤسسات الهادفة لتطوير القطاع الزراعي خاصة جمعيات الإنتاج مشيراً لأهمية تشغيل جمعية ألبان الجزيرة التعاونية (بركات) عبر الشراكات والإستعانة بالمستثمرين لتوفير الألبان ومشتقاتها للمواطن إضافة للعائد الإقتصادي لخزينة الدولة والولاية موضحاً أن خطة الوزارة الإستراتيجية ترمي لتوفير الطاقة الشمسية للمزارع و تقليل الكلفة على المنتجين.