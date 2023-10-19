سياسية
مدير الادارة العامة لتأمين منشأت النفط يؤكد جاهزية قواته لحماية وتأمين اقتصاد البلاد من النفط
اكد اللواء شرطة عبداللطيف عوض بلام محمد مدير الادارة العامة لتأمين منشأت النفط جاهزية قواته للاضطلاع بدورها في حماية وتأمين منشأت النفط بالبلاد باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الوطني التي تعتمد عليها الدولة في انفاذ خططها التنموية ، جاء ذلك لدي زيارته التفقدية لمنشأت النفط بولاية النيل الابيض محور الجبلين للوقوف علي جاهزية تلك القوات.
واشار (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الزيارة تأتي ايضا في اطار المساعي التي تبذلها قوات الشرطة في تنفيذ مهامها في بسط الامن والطمانينة والاستقرار بالبلاد خاصة تأمين وحماية المنشأت مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في دعمهما لخطط وبرامج الادارة مما مكنها للقيام بواجباتها التأمينية باحترافية ، مبينا الي اهمية تفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة حيث التقينا بمدير أمن محطة الجبلين التابع لشركة بشائر لخطوط الانابيب ناقشنا معه الرؤي والاهداف التي تضطلع بها القوات في تامين المنشأت وتم التنسيق التام لاستمرار العملية التامينية لضمان استمرار عملية الضخ ، مشيدا بالقوات العاملة.
يذكر ان الزيارة شملت ايضا ارتكازات القوة العاملة في تأمين البلوفة علي امتداد خطوط الانابيب كما ان قوات شرطة تأمين منشآت النفط تواصل عملها بصورة طبيعية في مناطق الإنتاج في حقول هجليج ، بليلة ، زرقة ام حديد ، اضافة الي محطات التكرير والمعالجة وضخ للخام في ولاية جنوب كردفان الدلنج و شمال كردفان الابيض و النيل الأبيض و نهر النيل حتي مؤاني التصدير في ولاية البحر الأحمر.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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