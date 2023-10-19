مدير الادارة العامة لتأمين منشأت النفط يؤكد جاهزية قواته لحماية وتأمين اقتصاد البلاد من النفط

اكد اللواء شرطة عبداللطيف عوض بلام محمد مدير الادارة العامة لتأمين منشأت النفط جاهزية قواته للاضطلاع بدورها في حماية وتأمين منشأت النفط بالبلاد باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الوطني التي تعتمد عليها الدولة في انفاذ خططها التنموية ، جاء ذلك لدي زيارته التفقدية لمنشأت النفط بولاية النيل الابيض محور الجبلين للوقوف علي جاهزية تلك القوات.

واشار (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الزيارة تأتي ايضا في اطار المساعي التي تبذلها قوات الشرطة في تنفيذ مهامها في بسط الامن والطمانينة والاستقرار بالبلاد خاصة تأمين وحماية المنشأت مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في دعمهما لخطط وبرامج الادارة مما مكنها للقيام بواجباتها التأمينية باحترافية ، مبينا الي اهمية تفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة حيث التقينا بمدير أمن محطة الجبلين التابع لشركة بشائر لخطوط الانابيب ناقشنا معه الرؤي والاهداف التي تضطلع بها القوات في تامين المنشأت وتم التنسيق التام لاستمرار العملية التامينية لضمان استمرار عملية الضخ ، مشيدا بالقوات العاملة.