وزير التربية بنهر النيل يصدر عددا من قرارات الإعفاء والتكليف

كما أصدر قرار رقم (٤٠) بتكليف الاستاذ هاشم الجزولي أحمد مدير للإدارة العامة للتعليم بمحلية المتمة، وتكليف الأستاذة إقبال عبدالرحمن مدير للمرحلة الابتدائية بمحلية المتمة، واعفاء الاستاذ محمد أحمد بدق منسق المرحلة المتوسطة وتكليف الاستاذ عادل مصطفى عبدالله الشيخ منسقا للتعليم بالمرحلة المتوسطة بمحلية المتمة.