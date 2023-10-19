سياسية
وزير التربية بنهر النيل يصدر عددا من قرارات الإعفاء والتكليف
أصدر الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل الوزير المكلف قرارا رقم (٤١) بتكليف الأستاذ كمال الدين عمر السيد منسقا للمرحلة المتوسطة بمحلية البحيرة.
كما أصدر قرار رقم (٤٠) بتكليف الاستاذ هاشم الجزولي أحمد مدير للإدارة العامة للتعليم بمحلية المتمة، وتكليف الأستاذة إقبال عبدالرحمن مدير للمرحلة الابتدائية بمحلية المتمة، واعفاء الاستاذ محمد أحمد بدق منسق المرحلة المتوسطة وتكليف الاستاذ عادل مصطفى عبدالله الشيخ منسقا للتعليم بالمرحلة المتوسطة بمحلية المتمة.
كما أصدر الوزير قرارا إداريا رقم (٣٩) بإعفاء الأستاذ العبيد علي الخير مدير المرحلة الابتدائية محلية شندي وتكليف الدكتور محمد موسى الصديق مديرا للمرحلة الابتدائية بمحلية شندى.
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