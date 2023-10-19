نيمار: أعيش أسوأ لحظة في حياتي.. لدي إيمان، وأترك الأمر في يد الله





تحدث البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي، لأول مرة عقب إعلان إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

ونشر نيمار بيانا، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”: “إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي”.

وأضاف: “أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج إلى دعم عائلتي وأصدقائي”.

وتابع: “ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددا بعد 4 أشهر فقط”.وأتم: “لدي إيمان، وأترك الأمر في يد الله”.

وكان نيمار قد أصيب خلال مواجهة البرازيل وأوروجواي، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسقط نيمار على أرضية الملعب في الدقيقة 44، وهو يصرخ من شدة الألم بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى.

وحاول الجهاز الطبي، إسعاف نجم السامبا لأكثر من دقيقتين قبل أن يغادر المستطيل الأخضر، محمولا على سيارة الإسعاف.

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