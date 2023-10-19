مدير شرطة ولاية نهر النيل يلتقي بمكتبه مدير عام مصفاة الذهب ومدير بنك السودان بالولاية





إستقبل اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بالدامر إستقبل الأستاذ/ عبدالحبيب ابوالقاسم مدير عام مصفاة الذهب و الأستاذ/ علاءالدين علي عبدالكريم مدير بنك السودان بولاية نهرالنيل.

وبحث اللقاء الترتيبات الجارية لإفتتاح المعمل المعياري للذهب الخاص بمصفاة الذهب بعطبرة كخطوة أولية لنقل عمل مصفاة الذهب بصورة كاملة للولاية.

ورحب السيد مدير شرطة الولاية بالخطوة مبدئياً إستعداده لتقديم كل التسهيلات التي تلي جانب الشرطة من أجل إتمام هذه الخطوة التي سيكون لها إنعكاسات إيجابية على الواقع الإقتصادي بالولاية.