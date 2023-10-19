وزير الصحة الاتحادي يلتقي وزير الصحة والاسكان المصري





التقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة والسكان المصري دكتور خالد عبدالغفار، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان المصرية، بحضور سفير دولة السودان بجمهورية مصر العربية محمد عبدالله التوم، والمستشار الطبي بالسفارة د. الرشيد محمد حمزة، وممثل المجلس القومي للتخصصات الطبية بروفسير عبد الرؤوف شرفي، ومدير المكتب التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين عبدالباقي، ومدير المكتب التنفيذي د. عصام الدين حسن.

وأكد الجانبان السوداني والمصري أن العلاقات الثنائية بين السودان ومصر تشهد تطورا كبيرا فضلا عن التنسيق الفاعل بين البلدين في مجابهة الأوبئة والعمل على إعادة النظام الصحي بالسودان بعد تأثره بالحرب.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، بجانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها الوضع الراهن للسودان، كذلك سبل دفع التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات خاصة تدريب وتأهيل الكوادر الطبية السودانية المتواجدة بجمهورية مصر العربية بما يعزز قدرة النظام الصحي على مجابهة التحديات الراهنة، بالإضافة إلى أهمية التنسيق لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.

كما تناول اللقاء سبل نقل التجارب وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي عبر المبادرة المصرية القطرية والعمل على تنفيذها وفق إحتياجات وزارة الصحة السودانية.

وعبر وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم عن بالغ شكره وتقديره للحكومة المصرية على دعمها المتواصل لمنظومة الرعاية الصحية بالسودان، مؤكدا تطلع السودان للاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في توفير الحوجة الدوائية عبر الشراء من خلال تنسيق مع هيئة الشراء بجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقفت مع الصحة من خلال إجتماع وزراء الصحة العرب وإيصال الأدوية للسودان.

من جانبه أكد سفير السودان بجمهورية مصر العربية محمد عبدالله التوم على متانة العلاقات السودانية المصرية، مشيرا إلى أنه بعد تمرد مليشيات الدعم السريع والدمار الذي أحدثته، اصبحت مصر هي شريان الحياة للسودان، مؤكدا أن مسيرة إعمار الخرطوم ستبدأ قريبا ولجمهورية مصر دور كبير، معبرا عن عميق امتنانه لما وجده السودانيون في مصر.

ولفت وزير الصحة والسكان المصري د. خالد عبدالغفار إلى أن التاريخ والأزمات تصبح شاهدا على قوة العلاقات بين البلدين ملتزما بتنفيذ كل توصيات الإجتماع، وتسهيل كل إجراءات الكوادر الطبية، داعيا إلى ضرورة التنسيق المشترك لبداية تنفيذ المبادرة المصرية القطرية للحوجة الماسة لها دعما للقطاع الصحي بالسودان، .

واوضح دور وزارته تجاه المرضى السودانيين والعمل على تقديم الرعاية الصحية لهم منذ دخولهم عبر المعبر.