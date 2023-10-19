فوائد الجمبري .. الحرص على اختيار الطازج والنظيف





الجمبري هو نوع من الأسماك البحرية الصغيرة ذات الأرجل العديدة والذي يحتوي على العديد من المغذيات الهامة لصحة الإنسان. ومن بين فوائد الجمبري بحسب رصد اهتمامنا:

الجمبري غني بالبروتينات العالية الجودة التي تساعد على بناء وتجديد الأنسجة في الجسم.

يحتوي الجمبري على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين د وفيتامين ب 12 والزنك والسيلينيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها، مما يساعد على دعم صحة العظام والجهاز المناعي والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والأنسجة الحيوية الأخرى في الجسم.

يحتوي الجمبري على أحماض دهنية أوميغا 3 الضرورية لصحة القلب والدماغ والعيون، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحسين الذاكرة والتركيز والحفاظ على صحة العيون.

يعتبر الجمبري منخفض السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، مما يجعله خيارًا صحيًا لمن يرغبون في الحفاظ على وزنهم وتحسين صحتهم العامة.

قد يساعد تناول الجمبري على تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر، نظرًا لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعزز صحة هذه الأجزاء من الجسم.

ومع ذلك، يجب توخي الحذر عند تناول الجمبري لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسماك، كما يجب الحرص على اختيار الجمبري الطازج والنظيف وتجنب تناول الأنواع التي لا تتوافق مع القوانين الصحية والبيئية.

موقع – “اهتمامنا“