مدير شرطة ولاية نهر النيل يدشن بدء توزيع الطرد السلعي لمنسوبي شرطة الولاية

ووقف سيادته على سير العمل وكميات المواد التموينية وتنوعها بإدارة التوجيه والخدمات مستمعاً الى تنوير العقيد شرطة / الزين حسن احمد مدير إدارة التوجيه والخدمات الذي اوضح بأن هذا المشروع تم بالتعاون مع إتحاد الجمعيات التعاونية بالولاية وبدعم لا محدود من السيد مدير شرطة الولاية.

وتسعى رئاسة شرطة ولاية نهرالنيل من خلال هذه المشروعات الى تخفيف العبء المعيشي على منسوبي شرطة الولاية من الضباط والرتب الأخرى ويعد هذا الطرد السلعي الذي يحتوي على كافة إحتياجات الأسر الكريمة دفعة كبيرة في هذا الإتجاه.

المكتب الصحفي لشرطة السودان