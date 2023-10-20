اقتصاد وأعمال
بحث ترتيبات افتتاح المعمل المعياري للذهب بعطبرة
بحث اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بالدامر مع كل من الأستاذ عبد الحبيب ابوالقاسم مدير عام مصفاة الذهب و الأستاذ علاءالدين علي عبد الكريم مدير بنك السودان فرع ولاية نهر النيل، الترتيبات الجارية لإفتتاح المعمل المعياري للذهب الخاص بالمصفاة بعطبرة كخطوة أولية لنقل عمل مصفاة الذهب بصورة كاملة للولاية.
ورحب السيد مدير شرطة الولاية بالخطوة مبديا إستعداده لتقديم كل التسهيلات التي تلي جانب الشرطة من أجل إتمام هذه الخطوة التي سيكون لها إنعكاسات إيجابية على الواقع الاقتصادي بالولاية.
من جانبه حيا الأستاذ عبد الحبيب حكومة الولاية ولجنتها الأمنية على ما وجده من ترحيب وتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن نهر النيل تعتبر الولاية الأنسب لعمل مصفاة الذهب من حيث موقعها الجغرافي ونشاطها التعديني الكبير.
سونا
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