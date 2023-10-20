بحث ترتيبات افتتاح المعمل المعياري للذهب بعطبرة





بحث اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بالدامر مع كل من الأستاذ عبد الحبيب ابوالقاسم مدير عام مصفاة الذهب و الأستاذ علاءالدين علي عبد الكريم مدير بنك السودان فرع ولاية نهر النيل، الترتيبات الجارية لإفتتاح المعمل المعياري للذهب الخاص بالمصفاة بعطبرة كخطوة أولية لنقل عمل مصفاة الذهب بصورة كاملة للولاية.

ورحب السيد مدير شرطة الولاية بالخطوة مبديا إستعداده لتقديم كل التسهيلات التي تلي جانب الشرطة من أجل إتمام هذه الخطوة التي سيكون لها إنعكاسات إيجابية على الواقع الاقتصادي بالولاية.