الزراعة الاتحادية تمتدح ماحققه مشروع السوكي من نجاح





امتدح ممثل وزارة الزراعة الاتحادية في السودان ونائب مدير الإرشاد ونقل التقانة د. مبارك محمد علي، قيادات مشروع السوكي الزراعي، مشيرا إلى ان مزارعي السوكي حققوا نجاحات عالية في زراعة المحاصيل بالموسم الصيفي رغم ضعف الامكانيات ومشاكل الري والبنية التحتية للمشروع.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع معوقات الإنتاج بالسوكي، مؤكدا حوجة المشروع لمعالجة عاجلة،، كما أشاد بدور مبادرة تأهيل المشروع حيث انها حولت الارض من بور إلى انتاج.

ورهن مبارك خلال (ورشة تنظيمات المنتجين والتمويل الأصغر والتأمين بقاعة سي تي سي) نهوض الزراعة بتوفير مدخلات الدورة الزراعية، داعيا شركاء الإنتاج لبذل مزيد من التكاتف والإضافة.