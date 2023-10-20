كسلا تشرع في الإعداد للموازنة المالية للعام 2024





شرعت ولاية كسلا ممثلة في وزارة المالية والقوى العاملة في وضع ترتيباتها الأولية والشروع في الإعداد لموازنة العام المالي ٢٠٢٤ من خلال مناقشة مقترحات الموازنة الجديد في الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد الموازنة الذي ترأسه موسى محمد اوشيك وزير المالية والقوى العاملة المكلف ذلك بحضور مدير الادارة العامة للمالية والموازنة بالولاية الدكتور صلاح محمد عثمان واعضاء اللجنة.

وتناول المجتمعون بالبحث والنقاش موجهات موازنة الولاية العام القادم والتي جاءت وفق موجهات العام السابق مع استصحاب تكلفة مرتبات العاملين وزيادة الصرف على الامن وتوسيع وتفعيل المواعين الايرادية وخفض الانفاق الحكومي.

واشار مدير الموازنة إلى ضرورة وضع رسم على المزارعين والغرف التجارية لمواجهة برنامج التغذية المدرسية بموازنة الولاية العام القادم، مؤكدا على ضرورة وضع مقترحات لمشروعات تنموية متكاملة يتم التسويق لها عبر وزارة المالية الاتحادية للاستفادة من برنامج المنح المتوقعة من المنظمات الدولية اضافة إلى الاهتمام بقطاع الاستثمار بالولاية وتفعيل وتسهيل إجراءاته.

وأمن المجتمعون على تصنيف محليات الولاية البالغة (11) محلية إلى ثلاثة مجموعات للمساهمة في تكلفة مرتبات العاملين حيث تم وضع نسبة 35% لمحليات المجموعة (ا) و25% للمجموعة (ب) واعفاء محليات المجموعة (ج) بسبب ضعف المواعين الايرادية بتك المحليات.

ووجه الوزير المكلف بضرورة رفع الاداء بمطبعة كسلا والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في زيادة الإيرادات وتغطية احتياجات الولاية والولايات المجاورة من الكراس والكتاب المدرسي قبل انطلاقة العام الدراسي.