وكيل وزارة الخارجية يلتقي قنصل جمهورية جنوب السودان

حيث تداول الاجتماع حول تعزيز علاقات الأخوة المتينة التى تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما بحث الاجتماع رغبة جمهورية جنوب السودان فتح قنصلية ببورتسودان تمهيدًا لاستئناف عمل السفارة من بورتسودان.

من جانبه رحب الوكيل بالقنصل مؤكدا استعداد الوزارة لتسهيل مهمته لمواصلة عملهم ببورتسودان ووجه بتقديم كل ما يعين القنصلية فى أداء عملها في إطار العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا على ان اواصر العلاقة تزداد عمقا ورسوخاً رغم الظروف الاستثنائية الحالية.

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