النيل الأبيض: إنعقاد إمتحان الكفاءة المهنية السابع وورشة أخلاقيات المهن الطبية





نظم المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية فرعية ولاية النيل الأبيض بقاعة مركز التدريب المهني المستمر بربك يوم أمس الإمتحان السابع للكفاءة المهنية وورشة أخلاقيات المهنة وأداء القسم لعدد من ممارسى المهن الطبية والصحية بولايات السودان.

وذلك بتشريف الدكتور الصادق الزين الشيخ الطيب نائب رئيس المجلس وبإشراف الأستاذ الحاج عبدالرحيم محمد المسجل العام للمجلس بولاية النيل الأبيض.

وأبان الدكتور الريح أحمد بلال رئيس المكتب الفرعي للمجلس بولاية النيل الابيض أن إنعقاد الإمتحان السابع للكفاءة المهنية لعدد من الممارسين من مختلف التخصصات الطبية والصحية بجميع ولايات البلاد يأتي في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وفق توجيهات الأمانة العامة للمجلس وخطته لإدارة الأزمة والتي جرى تنفيذها منذ مطلع يوليو الماضي.

وأشار إلى تعاون المجلس مع حكومة الولاية ووزارة الصحة، مؤكداً أن الإمتحان السابع بالنيل الأبيض انعقد بأساليب حديثة مواكبة للتطورات التقنية والطبية.

وأعلن د. بلال عن إكتمال الترتيبات للتسجيل التمهيدي للخريجين، إلى جانب تجديد رخصة المزاولة المنتهية للممارسين في ظل عمليات المراجعة التي أجريت للامتحانات بهدف التجويد والمواكبة للممارسين، كاشفاً عن الجهود الجارية لإنزال برامج الإشراف والرقابة على جميع الممارسين بجميع المحليات.

من جانبه قال الدكتور الصادق الزين الشيخ نائب رئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية الإتحادي أن المجلس عكف منذ فتره على إستئناف نشاطات المجلس بجميع الولايات وفق محاور لإدارة الأزمة الآنية بالبلاد، مبيناً أن الإمتحان السابع للكفاءة المهنية بالنيل الأبيض انعقد بعد إجراء تحديث كبير في الامتحانات.