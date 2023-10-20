وزير الاستثمار بالشمالية يطلع على ترتيبات قيام مؤتمر الاستثمار لمحلية القولد





التقي وزير الإستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح، بمكتبه أمس، بلجنة الإعداد والتحضير لإنعقاد مؤتمر الإستثمار الأول بمحلية القولد والذي حدد له شهر نوفمبر المقبل وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية القولد الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد ومدير الإدارة العامة للإستثمار بالوزارة الأستاذ النور إدريس النور ومدير الإستثمار والصناعة بمحلية القولد الأستاذ التني عوض عبد الرسول.

وأمن اللقاء على إقامة المؤتمر والإستفادة منه في عكس الفرص الإستثمارية المتاحة بالمحلية.

وأكد وزير الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية دعم ووقوف الوزارة الكامل مع جهود لجنة إعداد المؤتمر من أجل إنجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمحلية القولد أن وزير الإستثمار والصناعة وافق على رعاية المؤتمر والذي يمتد لمدة يومين يتخللها معرض للمنتجات الزراعية بالمحلية.