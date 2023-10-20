إنطلاقة الحملة الكبرى لنظافة سوق مدني الكبير





إنطلقت صباح اليوم حملة النظافة ونقل وإزالة النفايات والتعقيم لسوق مدني الكبير بمشاركة الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة والأستاذ عصام محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى.

من جانبها أشارت الدكتورة غدوة عوض سيد أحمد مدير الشئون الصحية بالمحلية أن الحملة بدأت بالإغلاق الجزئي للسوق من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحاً لإزالة النفايات ثم تواصلت اليوم الجمعة بالإغلاق الكامل بنقل كافة النفايات والتعقيم وتنظيم الباعة المتجولين لضمان سلامة الخضروات والفواكه وصولاً للبيع الصحي السليم والمطابق للشروط منعاً للإسهالات المائية الحادة.

واشادت بالاستجابة الكبيرة من قبل المواطنين والتجار والباعة المتجولين معلنة عن تواصل الحملات لتشمل السوق الجديد والسوق المركزي.

فيما أكد المدير التنفيذي على ضرورة إستمرارية العمل في السوق الكبير لإزالة كل المظاهر السالبة ونقل النفايات حتى تعود للمدينة سيرتها الأولى عاصمة للجمال داعياً المواطنين الإتجاه الي بقية الأسواق بالمحلية والتي تستوعب الأعمال التجارية والبالغ عددها 14 سوقاً لتخفيف الضغط علي السوق الكبير وتقلل الصرف والحركة على المواطن.

وقدم شكره لكافة المشاركين في الحملة ولمواطن المحلية الذي إستوعب الغرض من الحملة والتي ظهرت نتائجها في خفض معدلات حالات الاسهالات المائية.