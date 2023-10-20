وزير الداخلية المكلف يشيد بأداء شرطة ولاية نهر النيل

وجاءت الإشادة التي بعث بها لادارة شرطة الولاية على خلفية الإنجازات الأمنية المتتالية التي حققتها وظلت تحققها شرطة الولاية بمختلف تشكيلاتها وإداراتها المتخصصة والتي كان أبرزها ضبط مكافحة التهريب بالولاية لـ 600 كيلو جرام من الزئبق وكميات من الوقود والمواد الغذائية المهربة وكذلك إنجاز مباحث شرطة الولاية بوضع يدها على طائرتي درون وأدوات تجسس والقبض على المتهمين.

وقال وزير الداخلية في طي الإشادة إن هذه الإنجازات تدل على المهنية والهمة العالية في الحفاظ على ممتلكات وحقوق المواطنين، ووجه سيادته بنقل هذه الإشادة إلى كافة منسوبي شرطة ولاية نهر النيل حتى تكون دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

سونا