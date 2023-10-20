جوارديولا: أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين





ويتواجد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة، التي سيتم الكشف عن الفائز بها يوم 30 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس.

وبين المرشحين المنافسين لميسي، يتواجد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي ساهم بنسبة كبيرة في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية، في الموسم الماضي.وفي هذا الصدد، قال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي:

“يجب تقسيم الكرة الذهبية إلى قسمين، أحدهما لميسي ثم انظر إلى الآخرين بعد ذلك”.وأضاف: “لذلك نعم. هالاند يجب أن يفوز، لقد توج بالثلاثية وسجل 50 مليون هدف (في إشارة إلى كثرة أهدافه).. لكن أسوأ موسم لميسي هو الأفضل بالنسبة للآخرين.. كلاهما يستحق ذلك (الجائزة)، ماذا بوسعي أن أقول؟”.

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