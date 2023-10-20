بالصور.. أردول يكمل التسليم والتسلم في الشركة السودانية للموارد المعدنية

قال مبارك أردول بأنه أكمل عملية التسليم والتسلم في الشركة السودانية للموارد المعدنية، وذلك بعد قرار الإعفاء من المنصب الذي كان يشغله “المدير العام” لأكثر من ثلاث سنوات.

وكتب أردول: اكتملت اليوم عملية التسليم والتسلم استلمت عملي في ٢٠ ابريل ٢٠٢٠م وسلمت الامانة اليوم ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣م ، كان انتاجنا للذهب لوحده لبلدنا كالاتي (٢٠٢٠م اكثر ٣٥ طن وفي ٢٠٢١م اكثر من ٣٩ طن وفي ٢٠٢٢م ٤١ طن وفي ٢٠٢٣م اكثر من ١٥ طن ) وبلغت الجملة اكثر من ١٣٠ طن ، وحاصل صادر يزيد عن يزيد عن ال٦ مليار دولار ، كانت الايرادات تقارب ال ٣٢٥ مليار جنيه (تريليون بالقديم ) ، صرفت منها ما يفوق ال٢٥٪؜ لمشروعات المجتمعات المحلية ، كما تم خلق فرص عمل وتعيين في الفترة من ٢٠٢٠ الي ٢٠٢٣م حوالي ٨٢٠ موظف ومتعاقد منها ٥٠٥ في المكتب الرئيسي بالخرطوم و٣١٥ لابناء مناطق الانتاج في الولايات.

هذا جهدنا ونسأل الله التوفيق لمن يخلفنا وتمنياتنا للزملاء بالتوفيق والنجاح.

شاهد الصور من الصفحة الرسمية لأردول:

رصد وتحرير – “النيلين”