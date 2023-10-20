من جديد .. التعادل بهدف لكل يسيطر على مباراة السودان وتشاد





تعادل المنتخب الوطني السوداني في ثالث تجاربه الودية الدولية مع نظيره التشادي بهدف لكل في اللقاء الذي تجدد بينهما مساء اليوم، بإستاد الملك فهد بالطائف.

بكر السودان بالهدف الأول عن طريق أبو عاقلة عبد الله في الدقيقة (37) من شوط اللعب الثاني، وأدرك التشادي التعادل في الدقيقة (48).