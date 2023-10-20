سياسية
والي القضارف يلتقي بوفد منظمة اليونسيف
بحث لقاء والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه مع وفد منظمة اليونسيف الذي ضم ثيودور مدير قسم المياه واصحاح البيئة بمنظمة اليونسيف بالبلاد والمهندس ابوعبيده الصديق مدير المنظمة بولايتي كسلا والقضارف، بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتدخل المنظمة في مكافحة الأمراض الوبائية بالقضارف المتمثلة في حمى الضنك والاسهالات المائية وذلك بحضور مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الاستاذ عبدالناصر حسن على.
واشاد الوالي المكلف بما ظلت تقدمه منظمة اليونسيف من برامج وخدمات في مختلف المحاور الخدمية خاصة محاور المياه والصحة والتعليم، مجددا تعاون حكومة الولاية مع المنظمة لتنفيذ أنشطتها التي تهدف لخدمة مواطني الولاية في المجالات كافة.
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