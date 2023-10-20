والي القضارف يلتقي بوفد منظمة اليونسيف

بحث لقاء والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه مع وفد منظمة اليونسيف الذي ضم ثيودور مدير قسم المياه واصحاح البيئة بمنظمة اليونسيف بالبلاد والمهندس ابوعبيده الصديق مدير المنظمة بولايتي كسلا والقضارف، بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتدخل المنظمة في مكافحة الأمراض الوبائية بالقضارف المتمثلة في حمى الضنك والاسهالات المائية وذلك بحضور مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الاستاذ عبدالناصر حسن على.