حفاظاً على وحدة السودان.. البعث: يطالب باستئناف التفاوض دون شروط





طالب حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل باستئناف التفاوض بين طرفي الصراع في السودان دون شروط للحفاظ على وحدة وسلامة السودان.

وشدد المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل مهندس عادل خلف الله على ضرورة توحيد المبادرات فى منبر واحد وفق منهج وآلية لتجاوز الخلافات برقابة وطنية وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار وبلورة رؤية وطنية لانتقال مدني ديمقراطي محدود المهام لا يتجاوز العام .

وقال إن تعدد المبادرات والمنابر ” أسهم مع عوامل أخرى، فى إطالة أمد الحرب ،واتساع مسارح عملياتها وحمل فلول النظام البائد مسؤولية اشعال الحرب واستمرارها.

وأشار خلف الله الى ان الحكومة المنتخبة تمتلك المشروعية الشعبية والقاعدة الجماهيرية التى تمكنها من تحقيق ما فوق المهام الانتقالية المحدودة والقضايا موضع التباين والاختلاف.

ولفت إلى ضرورة بذل قصارى الجهود الوطنية لاستكمال بناء الجبهة العريضة للديمقراطية والتغيير ،من القوى الرافضة للحرب واستمرارها والمؤمنة بالتحول السلمى الديمقراطى .

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