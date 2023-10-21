إحالة لواء من من الجيش للمعاش بقرار من القائد العام للقوات المسلحة السودانية!

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا قضى بإحالة اللواء تقني محمد علوي كوكو مخير للتقاعد بالمعاش إعتباراً من العشرين من شهر أكتوبر 2023م.