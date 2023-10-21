عثمان سليمان يتسلم مهامه مديراً عاماً لشركة الموارد المعدنية

تسلم جيولوجي مستشار، عثمان سليمان حماد، مساء أمس الجمعة مهامه مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، خلفاً للمدير العام السابق، مبارك عبد الرحمن أردول، وإكتملت مراسم التسليم والتسلم للشركة بينهما، بمقر الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بمدينة بورتسودان، بحضور المدير التنفيذي لوزارة المعادن والمكلف بمهام وكيل الوزارة، جيولوجي مستشار أحمد هارون التوم، رئيس لجنة التسليم والتسلم، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والأدارية بالشركة دكتور مقدام خليل إبراهيم، ومدير شركة أرياب للتعدين، باشمهندس نصر الدين الحسين، وممثل شرطة تأمين التعدين، وممثل أمن وإقتصاديات المعادن، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية بالشركة.