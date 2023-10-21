سياسية
عثمان سليمان يتسلم مهامه مديراً عاماً لشركة الموارد المعدنية
تسلم جيولوجي مستشار، عثمان سليمان حماد، مساء أمس الجمعة مهامه مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، خلفاً للمدير العام السابق، مبارك عبد الرحمن أردول، وإكتملت مراسم التسليم والتسلم للشركة بينهما، بمقر الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بمدينة بورتسودان، بحضور المدير التنفيذي لوزارة المعادن والمكلف بمهام وكيل الوزارة، جيولوجي مستشار أحمد هارون التوم، رئيس لجنة التسليم والتسلم، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والأدارية بالشركة دكتور مقدام خليل إبراهيم، ومدير شركة أرياب للتعدين، باشمهندس نصر الدين الحسين، وممثل شرطة تأمين التعدين، وممثل أمن وإقتصاديات المعادن، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية بالشركة.
وتعهد المدير العام ، جيولوجي عثمان سليمان حماد بمواصلة الجهود والعمل على تكملة المشاريع السابقة لتطوير قطاع التعدين، مشيراً إلى أن البلاد تمر بتحديات تتطلب تضافر جهود كافة العاملين بقطاع التعدين لتحقيق اهداف الشركة الرامية لاستقرار نشاط التعدين ودعم الإقتصاد القومي .
من جهته تقدم المدير العام «السابق» للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن أردول، بالشكر لجميع العاملين في الشركة ومساهمتهم في الانجازات التي تحققت بالوصول لأعلى انتاجية من معدن الذهب في تاريخ الشركة، مشيراً لمساعدة وزير المعادن محمد بشير ابو نمو، والمدير التنفيذي الوزاري ودعمهم اللامحدود في وضع السياسات والاهتمام بالشركة وصولاً لمرحلة الإستقرار.
سونا
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