بالصور.. بنك النيل يستقبل ترك في كسلا





استقبل مدير بنك النيل للتجارة والتنمية – فرع كسلا السيد/ محمود حسين محمود النور، بمكتبه برحب وإكرام رئيس المجلس الاعلي لنظارات البجا والعموديات المستقله ورئيس تنسيقه شرق السودان السيد الناظر/ محمد محمد الامين ترك.

وذلك في زيارة شكر وتقدير للإدارة التنفيذية للبنك عموما والعاملين بفرع كسلا خصوصا على إسهامات البنك ووقفات الإدارة بالفرع في تمويل المشروعات الحيوية والتنموية، مما كان لها الدور الكبير والأثر الفاعل في تحقيق التنمية خاصة الزراعية والإجتماعية، وآخرها تمويل الآليات الزراعية لمشروع مزارعي القاش. وفي نهاية اللقاء كرر الشكر – والتقدير والاحترام للإدارة الرشيدة والعاملون بالبنك. “الصفحة الرسمية لبنك النيل – فيسبوك”.

رصد وتحرير – “النيلين”