ولاية سنار تحتفل بأكتوبر الوردي وحملة للتثقيف بمخاطر سرطان الثدي





إحتفلت مدينة ود النيل ممثلة في تجمع المجالات الطبية والصحية بمحلية ابوحجار بإكتوبر الوردي للتوعية بخطورة سرطان الثدي.

جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية ابوحجار ممثل الوالي المسلمي أحمد محمد والذي ثمن دور شباب وشابات تجمع المجالات الطبية بود النيل ودورهم الفاعل في قيادة المجتمع مبينا ان مثل هذه البرامج لها ما بعدها في توعية وتثقيف المجتمع ومؤكدا وقوف محليته ودعمها لمثل هذه البرامج .

وأكدت دكتورة مزاهر علي مصطفى ابو حاج وزير الصحة المناوب مدير الادارة العامة للطب العلاجي اهمية الجانب الوقائي والتوعية خاصة بمخاطر سرطان الثدي، داعية الى نشر التوعية داخل الأسر، مؤكدة دعم وزارة الصحة لبرامج تجمع شباب وشابات المجالات الطبية بمدينة ودالنيل.

وأكدت خطورة سرطان الثدي داعية الامهات الى الكشف المبكر لان الاكتشاف المبكر يساعد في العلاج، مبينة ان اكتوبر الوردي فرصه لتكثيف التوعية بسرطان الثدي.

فيما ابانت مدير ادارة الجودة بوزارة الصحة بسنار سارة زين العابدين الى أن تتقديم الخدمة بجودة ممتازه يعني التقليل من مخاطر الاصابة باي من الامراض وخاصة سرطان الثدي وقالت أن إدارتها تعمل على تطبيق معايير الجودة في كل المجالات الطبية وفي جميع المؤسسات الصحية بالولاية .

ممثل تجمع المجالات الطبية بود النيل قال ان هذه الفعالية تأتي في إطار رفع الوعي وتقديم خدمة لمدينة ود النيل، مؤكدا ان التجمع سيعمل على توعية المواطن ونشر التوعية وتبيين مخاطر سرطان الثدي وكافة الامراض لتجنبها.