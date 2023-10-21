الدفاع المدني بولاية الجزيرة يقوم بعمليات تعقيم واسعة داخل سجن ودمدني الولائي

واصلت فرق الوقاية والسلامة بالدفاع المدني بولاية الجزيرة حملتها للتعقيم في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الأمراض الوبائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية ذات الصلة “وزارة الصحة، والهلال الأحمر” تحت إشراف اللواء شرطة قرشي حسين عبدالقادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بقوات الدفاع المدني.

وقد قامت القوات اليوم بتنفيذ حملة للتعقيم والتطهير بالكلور داخل سجن ودمدني بواسطة فريق متخصص من فرع الوقاية والسلامة بقيادة ضابط. وشملت الحملة تعقيم وتطهير كافة عنابر النزلاء المحكومين والمنتظرين.

من جانبه أكد المقدم شرطة حسام الدين عمر أبشر مدير سجن ودمدني الولائي حرص واهتمام مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح على اتخاذ تدابير السلامة والوقاية من الأمراض الوبائية داخل السجون للحد من انتشار الأمراض الوبائية، مشيدا بحملات التعقيم التي تنفذها فرق قوات الدفاع المدني بالولاية بمشاركة وزارة الصحة والهلال الأحمر.

المكتب الصحفي لشرطة السودان