شاهد بالفيديو كيف تستهدف مسيرات الجيش السوداني القوات المتمردة في الخرطوم





أحدث استخدام الطائرات المسيرة فرقاً واضحاً في العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.

وتقوم المسيرات الموجهة باستهداف آليات وعناصر التمرد بدقة واضحة، جعلت الرعب يدخل في قلوبهم، ويحاولون تجنبها بقدر الإمكان، رغم صعوبة ذلك.

مشاهد عرضتها مصادر لقناة الجزيرة لمسيرات تابعة للجيش السوداني تقصف تجمعات لقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.

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رصد وتحرير – “النيلين”