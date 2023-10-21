والي جنوب كردفان يقف على العمل بمستشفى كادقلي





قام والي جنوب كردفان الاستاذ محمد ابراهيم عبدالكريم اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى كادقلي وقف خلالها على مركز غسيل الكلى وقسم النساء والتوليد والعناية.

وأكد الوالي في تصريح صحفي اهتمام حكومة الولاية بالصحة موجها بتكوين غرفة اسعافية طارئة تشمل عدد من المختصين لمتابعة ومعالجة مشاكل المياه والصرف الصحي والكهرباء علاوة على متابعة متأخرات استحقاقات العاملين، مطمئنا العاملين بالولاية بان جميع احتياجاتهم ستجد النور في القريب العاجل.

من جانبه كشفت سستر بتول سليمان الدود المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ان زيارة الوالي وتفقده المرافق الصحية وجلوسة مع العاملين تعكس اهتمام الحكومة بالجانب الصحي.