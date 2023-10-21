سياسية
استئناف محكمة كوشيب الاثنين بلاهاي “أنشطة الجنجويد في دارفور”
تستأنف صباح الاثنين الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت لاهاي محاكمة المتهم عبدالرحمن كوشيب، امام المحكمة الجنائية الدولية.
وستستمع المحكمة لشاهد الدفاع الاول، الشاهد D-0016.
ومن المتوقع أن يدلي الشاهد بشهادته حول: التدريب العسكري في السودان، ومكانة القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي على وجه الخصوص، في السودان، وأنشطة الجنجويد في دارفور، وأنشطة وأدوار قوات الدفاع الشعبي وقوات الشرطة الشعبية في دارفور، وتعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، وأمور أخرى.
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