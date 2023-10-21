استئناف محكمة كوشيب الاثنين بلاهاي “أنشطة الجنجويد في دارفور”

ومن المتوقع أن يدلي الشاهد بشهادته حول: التدريب العسكري في السودان، ومكانة القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي على وجه الخصوص، في السودان، وأنشطة الجنجويد في دارفور، وأنشطة وأدوار قوات الدفاع الشعبي وقوات الشرطة الشعبية في دارفور، وتعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، وأمور أخرى.

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