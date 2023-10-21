صلاح يعذب إيفرتون بالتخصص.. وينفرد برقم نادر





واصل نجم ليفربول محمد صلاح، تألقه أمام إيفرتون، في المباراة التي حسمها الريدز لصالحه (2-0) مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل صلاح هدفي اللقاء في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و90+7.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا”، فإن صلاح ساهم في تسجيل 8 أهداف خلال 10 مباريات البريميرليج أمام إيفرتون، بوضع 7 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.ولا يتقدم على صلاح في عدد الأهداف المسجلة للاعب واحد من ليفربول بمرمى إيفرتون، سوى قائد الفريق الأسطوري ستيفن جيرارد، الذي سجل في مرمى التوفيز 9 أهداف.

من ناحيتها، ذكرت شبكة “سكواوكا”، أن صلاح بات أول لاعب يساهم في تسجيل 30 هدفا أو أكثر بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام التقويمي 2023 (31 هدفا)، بواقع 19 هدفا و12 تمريرة حاسمة في 31 مباراة.

وأضافت الشبكة أن صلاح فشل في التسجيل أو صناعة أهداف في مباراة واحدة فقط بالبريميرليج خلال العام الحالي.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 20 نقطة، ليتصدر الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف عن توتنهام وآرسنال، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز الـ16.

كووورة