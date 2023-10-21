حكومة سنار تؤكد دعمها لبرنامج الصحة الإنجابية





أكد امين عام حكومة ولاية سنار ممثل والي سنار عبد العظيم أبو ضراع إهتمام حكومة الولاية بتهيئة بيئة العمل بالمستشفيات والمؤسسات الصحية لتقليل وفيات الامهات والأطفال و حديثي الولادة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم إجتماع اللجنة الفنية للتقصي والاستجابة لوفيات الامهات والاطفال وحديثي الولادة الذي انعقد بمباني التطوير المهني المستمر تحت شعار مزيدا من الالتزام من اجل خفض وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة.

وأكد دعم حكومة الولاية لبرنامج الصحة الانجابية والسعي لخفض وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة داعيا لإشراك وتفعيل منظمات المجتمع المدني .

فيما أكدت د. مزاهر علي مصطفى ابوحاج مدير الادارة العامة للطب العلاجي بصحة سنار إهتمام وزارتها ببرنامج الصحة الانجابية والعمل على خفض وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة مؤكدة سعيهم على تقديم خدمة بجودة عالية في المستشفيات.

كما اكدت على اهمية ايجاد برنامج تقصي قوي لوفيات الامهات وبناء نظام معلومات قوي عن حالات وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة.

الاستاذة فاطمه محمد عبد الحليم مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، أكدت أن تقصي وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة تعتبر تحدي إدارتها، مؤكدة ان الصحة الانجابية من اولى اولويات ادارتها.

وقالت ان هناك لجنة فنية على مستوى الوزارة والمستشفيات، مشددة على ضرورة تدريب الكوادر، داعية لانزال توصيات اجتماع اللجنة الفنية لارض الواقع وصولا للنتائج المرجوة شاكرة حكومة ولاية سنار لإهتمامها بتقليل وفيات الامهات.