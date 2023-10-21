شاهد بالفيديو سقوط قذائف على محطة مياه المنارة في أمدرمان وإيقاف العمل لحين فحص نسبة السموم

قالت الخارجية السودانية بأنه تم إيقاف العمل بمحطة مياه المنارة مؤقتاً لقياس أثر السموم على المياه وذلك بعد تعرضها للقصف من مليشيا الدعم السريع المتمردة.

واضافت الخارجية بأن محطة مياه المنارة تعد من المحطات الرئيسية في منطقة أم درمان خاصة محافظة كرري ويؤدي توقفها لتعريض كل المحافظة للعطش.