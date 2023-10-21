أوكرانيا تشحن 57 ألف طن من الحبوب إلى السودان ونيجيريا





قالت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية إن أوكرانيا ستشحن 57 ألف طن من الحبوب إلى السودان ونيجيريا كجزء من برنامج الغذاء الإنساني “حبوب من أوكرانيا”.

تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين نائب وزير السياسة الزراعية الأوكرانية ونائب وزير الأغذية ماركيان دميتراسيفيتش ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو.

وقالت وكالة الأنباء إن السودان سيتسلم 32 ألف طن بينما سيتم شحن 25 ألف طن إلى نيجيريا. وأضاف أن الجانبين يدرسان أيضًا مدى جدوى إرسال الحبوب الإنسانية من أوكرانيا إلى الصومال.

اقترح الرئيس فلاديمير زيلينسكي برنامج الحبوب من أوكرانيا في اجتماع مجموعة العشرين بالي عام 2022 كاستراتيجية لتشجيع الشحنات الإنسانية إلى البلدان المحتاجة وكذلك دعم مزارعي الحبوب الأوكرانيين. وتم إطلاق البرنامج رسميًا في نوفمبر 2022، خلال قمة الأمن الغذائي في كييف.

لقد تضررت أفريقيا بشدة بسبب انخفاض شحنات الحبوب من أوكرانيا نتيجة للغزو الروسي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار مع استنفاد المخزونات. كما أعاقت الحرب شحنات الغذاء من أوكرانيا وروسيا، والتي تعتبر ضرورية لأفريقيا.

وفي جهد مماثل للتخفيف من حدة الأزمة، أكد الرئيس فلاديمير بوتين لبعض الزعماء الأفارقة في يوليو أنه سيعطيهم عشرات الآلاف من الأطنان من الحبوب للتخفيف من نقص الغذاء.

لكن الاتحاد الأفريقي قال إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا ضروري لاستعادة إمدادات الحبوب إلى طبيعتها، وقام زعماء القارة بزيارات إلى أوكرانيا وروسيا للدعوة إلى إنهاء القتال.

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