ثنائية برتغالية برازيلية.. فوز النصر على ضمك في دوري روشن السعودي





واصل مهاجما النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ثنائيتهما الناجحة هذا الموسم.وللمرة الرابعة في الدوري والسادسة في كل المسابقات، يسجل اللاعبان سويا في مباراة واحدة، وانتهت كل هذه المناسبات بفوز النصر.

وحقق النصر الفوز على ضمك بنتيجة 2-1 مساء السبت على ملعب أول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.ونجح تاليسكا بتسجيل التعادل من ضربة ثابتة مميزة، ثم أحرز رونالدو هدف الفوز بنفس الطريقة.

وتقاسم الدون وتاليسكا رباعية النصر في مباراة الأهلي الماضية، وأمام الطائي سجل البرازيلي الهدف الأول وكريستيانو الثاني.

أما على مستوى جميع المسابقات فقد سجل اللاعبان معا في مباراة واحدة بكأس الملك سلمان، بلقاء الاتحاد المنستيري بدور المجموعات، وفي البطولة الآسيوية بدور المجموعات بلقاء استقلال دوشنبه الطاجيكي، حيث سجل الدون هدف التعادل ثم رجح تاليسكا كفة النصر بتسجيل هدفين.

وعزز رونالدو صدارته لهدافي دوري روشن بوصوله للهدف رقم 11، بجانب صدارته قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالدوري ب16 هدفا خلال 9 مباريات.

وفي آخر 4 انتصارات للنصر كان الدون صاحب هدف الحسم، ورفع عدد أهدافه مع الفريق في كل المسابقات هذا الموسم لـ18 هدفا، و6 مساهمات.

أما تاليسكا فواصل سلسلة التسجيل المستمرة مع العالمي في آخر 8 مباريات شارك فيها تواليا بكل المسابقات.

ورفع تاليسكا عدد أهدافه مع النصر في الدوري لـ6، وصنع هدفين، فيما بلغ إجمالي أهدافه في كل المسابقات هذا الموسم 12 هدفا.

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