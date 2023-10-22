سياسية

العدل والمساواة: اجتماع القيادات العسكرية و الشعبية بقطاع جيرجيرا و طنطباي – صور

2023/10/22
حركة العدل والمساواة

اجتمعت القيادات العسكرية و الشعبية بقطاع جيرجيرا و طنطباي بحركة العدل و المساواة السودانية، و أكدوا التفافهم ووقفتهم مع مؤسسات الحركة و مساندتها و تأييدهم التام.
وبحسب الصفحة الرسمية للحركة أكدت القيادات المضيء قدما خلف رئيسها و التمسك بخط الحركة وفقًا لمخرجات و توصيات الإجتماع التشاوري الموسع الذي إنعقد بولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان .
رصد وتحرير – “النيلين”

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