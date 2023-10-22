الخارجية تدين استهداف المليشيا المتمردة لمرافق الخدمات





اصدرت وزارة الخارجية أمس بيانا صحفيا ادانت فيه استهداف المليشيا المتمردة للمناطق السكانية ومواقع الخدمات الاساسية للمواطنين. وجاء في البيان انه مواصلة لنهج المليشيا المتمردة في إستهداف المرافق الإنسانية وتعريض حياة المدنيين العزل للخطر،. قصف المتمردون يوم ٢١ اكتوبر محطة مياه المنارة، شمال أمدرمان، بعدد ١٣ دانة، سقطت ٨ منها في حوض تنقية المياه، مما أدى لإيقاف العمل بالمحطة مؤقتا لقياس أثر السموم على المياه. وتعد محطة مياه المنارة من محطات المياه الرئيسية في منطقة أمدرمان، خاصة محافظة كرري. ويؤدي توقفها لتعريض كل المحافظة للعطش. تضاف هذه الجريمة الشنيعة إلى قائمة طويلة من الفظائع التي ظلت ترتكبها المليشيا المتمردة مثل قصف المناطق السكنية الآمنة في العاصمة ومدن وقرى أخرى والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين خلال الأسابيع الماضية، واستمرار إحتلالها للمستشفيات، وإحتلال محطة مياه بحري، ونهبها لمستودعات الأغذية والأدوية والمواد الضرورية، ومحاصرتها لمدينة نيالا، فضلا عن احتجازها لآلاف المدنيين لإستخدامهم دروعا بشرية. تجدد وزارة الخارجية إدانتها لهذا المسلك الإرهابي اليائس من المليشيا المتمردة، والتي صارت حربها على المواطنين العزل والمناطق والمرافق المدنية بعد أن خسرت معركتها مع القوات المسلحة. وتدعو الوزارة المجتمع الدولي مجددا لإدانة هذه الجرائم الإرهابية المستمرة.

وكالة سونا