شاهد بالفيديو أبطال القوات المسلحة يرقصون ويغنون داخل القيادة العامة بالخرطوم





بنشوة الانتصار وفرحة الاقتراب من الاحتفال الكبيرة بنهاية التمرد، قام مجموعة من أبطال القوات المسلحة السودانية بالرقص والغناء داخل سور القيادة العام للجيش السوداني بوسط الخرطوم.

وحصد مقطع الفيديو المثير الإعجاب على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين”، وتفاعل معه الكثيرين مشيدين بهذه الروح المعنوية العالية لهؤلاء الأبطال.

ومع اقتراب معكرة الكرامة من نهايتها، يستعد الجيش السوداني ومعه جموع المستنفرين للإجهاز على ما تبقى من فلول المليشيا المتمردة “الدعم السريع”، وإنهاء المغامرة وأكبر مؤامرة في تاريخ السودان.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”