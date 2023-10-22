الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تحتفل بتخريج ( ٤٠٠٠) مستنفر





إحتفلت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أمس بتخريج الدفعة الأولى من المستنفرين الذين استجابوا لنداء القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن وانخرطوا في معسكرات التدريب خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد المتخرجين (٤٠٠٠) أربعة ألف جندي.

وقد بدأ الإحتفال باستعراض طابور المجندين و عرض للمناشط ثم أدى المتخرجون قسم الولاء للقوات المسلحة منذرين حياتهم لحماية للوطن براً وبحراً وجواً.

وخاطب الإحتفال قائد الفرقة السادسة مشاة اللواء الركن محمد أحمد الخضر صالح مهنئاً المتخرجين بمناسبة انضمامهم للقوات المسلحة وإكمال البرنامج التدريبي، مشيداً بشعبة التدريب والمعلمين والمشرفين لما بذلوه من جهد ووقت طوال أشهر التدريب لتنفيذ وإنجاح برامج التدريب.

وقال اللواء الخضر إن تخريج هذه الدفعة برغم أنه تم في ظروف إستثنائية إلا أنها ستمثل إضافة حقيقية للقوات المسلحة والفرقة السادسة مشاة، مضيفاً أن تخريج المستنفرين اليوم يمثل رسالة وبياناً عملياً لكل الذين يشيعون بعدم وجود مستنفرين بشمال دارفور، قاطعاً بأنهم استجابوا لنداء القائد العام بكل رجولة وحماس وغيرة على القوات المسلحة للتصدي للمتربصين لسلامة البلاد وامنها ووحدتها، مؤكداً أن السودان سوف لن يؤتى من قبل شمال دارفور طالما هنالك أسود يحرسونها بصدق وأمانة، وقال : “نهدي هذه الدفعة الأولى من أسود وفرسان الغربية” المتخرجة من المستنفرين للقوات المسلحة والقيادة العليا لتدفع بهم إلى كل شبرٍ من أرض الوطن.

وأكد الخضر أن ولاية شمال دارفور مؤمنة بفرسانها وهم على إستعداد للتصدي لكل كبيرة وصغيرة، معلناً أنه سيعقب تخريج هذه الدفعة إستيعاب أعداد كبيرة من المستنفرين بمعسكرات التدريب قريباً بإذن الله.

وتوجه قائد الفرقة السادسة مشاة برسالة إلى المتمردين دعاهم فيها إلى الإستماع إلى نصائح حكماء الولاية والإدارات الأهلية بأن لا ينجرُّو وراء الحرب ويجنحوا للسلم من أجل الوطن والمواطن.

وتقدم اللواء الخضر بالشكر لمواطني شمال دارفور لوقوفهم مع قواتهم المسلحة مترحماً علي شهداء الواجب والشهداء من المواطنين، داعياً الله بالشفاء العاجل للجرحي والمصابين وأن يعم السلام كل السودان وخاصة شمال دارفور.

ويذكر أنه قد حضر حفل تخريج المستنفرين العميد الركن محمد بشير هبرم قائد اللواء ٢٧١ الدفاع الجوي ورئيس شعبة التدريب ورئيس شعبة الإستخبارات والمستشار القانوني للفرقة وجمع غفير من العنصر النسائي العسكري.

وكالة سونا