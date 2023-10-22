ترتيبات لتأسيس مركز للصادرات البستانية بالجزيرة





بحث المهندس عبد المنعم حسن خليفة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ الوليد عبد الملك ممثل شركة ميلودي هيلز والأستاذ الفاتح النور ممثل شركة غليترينغ لتصنيع الذهب بحضور الدكتورة عرفة محمود مدير الإدارة الزراعية، إمكانية تأسيس مركز للصادرات البستانية لسد النقص في ظل توقف مراكز الصادر بولاية الخرطوم إضافة لإستغلال الموارد الإقتصادية والإمكانات الزراعية التي تزخر بها ولاية الجزيرة والتي تؤهلها لقيادة صادر الخضر والفواكه عبر محطة الصادرات الجمركية بحنتوب .

هذا وقد وجه الوزير إدارة الإستثمار بالوزارة بدراسة المشروع تمهيداً لتكملة الإجراءات حتى يتسنى للشركة الدخول في دورة الإنتاج وتحقيق الصادر، مشيراً لأهمية مركز الصادر لتطوير المحاصيل البستانية وتجويدها عبر سلاسل الإنتاج لتؤدي الدور الإستراتيجية في خدمة الإقتصاد القومي.